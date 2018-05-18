ООН собирается расследовать смертельные столкновения в Секторе Газа
Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение расследования недавних убийств во время протестов в секторе Газа и обвинил Израиль в чрезмерном применении силы.
Об этом сообщает УП со ссылкой на Reuters.
"Решение об отправке следственной комиссии по расследованию было отклонено Соединенными Штатами и Австралией, но поддержано 29 из 47 участников заседания. Остальные 14 стран, включая Великобританию, Германию и Японию, воздержались", - отмечает агентство.
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Представитель Израиля возмутилась таким решением и заявила, что "этот Совет достиг новой высоты лицемерия и низких стандартов доверия".
Среди тех, кто высказался за создание специальной комиссии для проведения расследования, были также Китай и мусульманские страны, отмечает Deutsche Welle.
Так же в принятой резолюции Совет ООН по правам человека осудил применение израильского войска против палестинцев. Во время дебатов представители некоторых стран обвинили Израиль в совершении преступления против человечности - расстреле демонстрации. Однако представители Израиля назвали свои действия защитой от террористических нападений.
Напомним, конфликт между Израилем и Палестиной обострился в начале недели, когда состоялось официальное открытие посольства США в Иерусалиме, которое было перенесено из Тель-Авива.
Палестинцы вышли на протесты, в результате кровавых столкновений с израильскими военными на границе с Сектором Газа погибли более 60 человек.