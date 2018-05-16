Эксперт назвал причины отказа КНДР от переговоров с Южной Кореей

Ким Чен Ын намеренно повышает ставки для того, чтобы "выбить" из США больше уступок.

Нежелание лидера КНДР Ким Чен Ына проводить запланированные встречи с руководством Южной Кореи и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обусловлены как минимум тремя причинами.

Об этом в комментарии "Главреду" заявил директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Первая причина - это совместные военные учения США и Южной Кореи в Желтом море.

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Второй причиной, по мнению эксперта, является требование США о безусловном избавлении от ядерного оружия. "Ким Чен Ын знает, чем закончилась история с Каддафи… А также украинский кейс тщательно изучен Северной Кореей", - отметил Кулик.

В-третьих, Ким Чен Ын намеренно повышает ставки для того, чтобы "выбить" из США больше уступок.

"Угрожая сорвать встречу, северокорейский лидер, по сути, оказывает давление на США. Возможно, в итоге Ким Чен Ын добьется приостановки военных учений США и Южной Кореи в Желтом море на какое-то время, как уступки со стороны Америки. Но это будет серьезная уступка. О возможности выведения системы противоракетной обороны THAAD из Южной Кореи, о чем сейчас говорят китайцы и корейцы, вообще молчу. Это пока что нечто из сферы желаний, а не реальных планов", - резюмировал эксперт.

Напомним, КНДР отменила переговоры на высоком уровне с Южной Кореей, назначенные на 16 мая, из-за военных маневров США и Южной Кореи. Ким Чен Ын назвал учения американских и южнокорейских военных "провокацией".