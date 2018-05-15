Израиль и Палестина обменялись обвинениями в ООН
Представители Израиля и Палестины обменялись обвинениями во время заседания Совета безопасности ООН, посвященного столкновениям вдоль границы между Израилем и Сектором Газа.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Представитель палестинцев Рияд Мансур осудил, как он выразился, «одиозную резню, совершенную Израилем», и говорил о «преступлениях против человечества».
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Посол Израиля Дани Данон, со своей стороны, выступил в защиту применения силы на границе.
Представительница США Никки Хейли стала на сторону Израиля, заявив, что «ни одна страна в этой комнате не будет действовать с большей сдержанностью, чем Израиль».
Ряд государств высказали беспокойство по поводу насилия, а некоторые, включительно с Германией и Англией, призвали к независимому расследованию.
Как сообщал УНИАН, количество погибших палестинцев во время кровавых столкновений с израильскими военными на границе с Сектором Газа во вторник, 15 мая, выросло до 58 человек.
Палестинцы вышли на протесты из-за официального открытия посольства США в Иерусалиме, которое было перенесено из Тель-Авива. Официальная церемония состоялась 14 мая.