Российский политолог рассказал, кто может повлиять на Путина
22:27, 19 ноября 2014Мир
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Путин не воспринимает Порошенко как равнозначного переговорщика. Украина - не окончательная цель его усилий, а лишь плацдарм для переговоров с Западом.
REUTERS
Через Украину Путин общается с Бараком Обамой и Европой. Об этом в эфире hromadske.tv заявил российский политолог Станислав Белковский.
«Нужны люди, которые убедят Путина изменить политическую линию. Таких потенциальных кандидатов три: Папа Римский Франциск, экс-президент США Билл Клинтон и экс-премьер Великобритании Тони Блэр», - сказал он.
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По мнению Белковского, Путин находится в таком состоянии, когда он «готов умереть вместе с Россией».
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