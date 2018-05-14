В Грузии проходит акция протеста из-за "жестких" рейдов полиции в ночные клубы

Ситуация обострилась после того, как сторонники крайне правых и националистических групп попытались прорваться к зданию парламента.

Вечером в воскресенье, 13 мая, в центре Тбилиси на проспекте Шота Руставели продолжились акции протеста в связи с полицейскими рейдами в два городских клуба, которые провели в ночь на воскресенье.

Как сообщает Радио Свобода, полиция заявляла, что борется с наркотрафиком. Молодежь, которая отдыхала в клубах, утверждала, что рейды были слишком грубыми и жесткими.

Участники одной из воскресных акций обвиняют полицию в превышении полномочий и требуют отставки главы МВД Грузии и главы правительства. Представители другого митинга выступают против пропаганды наркотиков.

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Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к участникам манифестаций с уверениями, что его главный приоритет – обеспечить свободу слова для всех. «Мы не допустим ненависти из-за различных взглядов. Объединимся для защиты жизни людей и будущего нашей страны», – призвал премьер.

На проспект Руставели прибыли полицейские подразделения и техника для разгона демонстраций. Ситуация обострилась после того, как сторонники крайне правых и националистических групп попытались прорваться к зданию парламента.

За день до этого, 12 мая, в Тбилиси около 4 тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против ночного рейда полиции для борьбы с наркотиками в двух популярных ночных клубах. Демонстранты требовали отставки министра внутренних дел и премьер-министра страны, обвиняя полицию в чрезмерном применении силы.

С наступлением позднего вечера демонстрация возле старого здания парламента в Тбилиси, проходившая под звуки электронной музыки, превратилась в танцевальную вечеринку.

Полиция сообщила о задержании нескольких демонстрантов.

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что в ходе рейда в ночь на 12 мая в двух ночных клубах были задержаны восемь подозреваемых наркоторговцев.