В Испании разбился легкомоторный самолет: трое погибших

08:32, 13 мая 2018
Мир
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На месте падения самолета возник пожар, который оперативно потушили спасатели / фото twitter.com/bomberscat

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Об этом сообщает Новое время со ссылкой на пожарную службу Каталонии.

"Воздушное судно вылетело из аэропорта города Кашкайш в Португалии и направлялось в аэропорт Реус в Таррагоне. Самолет упал между городами Винебре и Флиш", - говорится в сообщении.

На месте аварии возник пожар площадью около 150 квадратных метров, огонь оперативно потушили.

Причины падения и личности погибших устанавливаются.

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Теги: #авиакатастрофа#Испания