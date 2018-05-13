В Испании разбился легкомоторный самолет: трое погибших
08:32, 13 мая 2018Мир
334
Причины падения и личности погибших устанавливаются.
На месте падения самолета возник пожар, который оперативно потушили спасатели / фото twitter.com/bomberscat
В испанской провинции Таррагона потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли три человека.
Читайте такжеЛегкомоторный самолет упал на дом в США, есть пострадавшие
Об этом сообщает Новое время со ссылкой на пожарную службу Каталонии.
"Воздушное судно вылетело из аэропорта города Кашкайш в Португалии и направлялось в аэропорт Реус в Таррагоне. Самолет упал между городами Винебре и Флиш", - говорится в сообщении.
На месте аварии возник пожар площадью около 150 квадратных метров, огонь оперативно потушили.
Причины падения и личности погибших устанавливаются.
Foto actuació i nota de premsa de resum de l'accident aeri d'aquesta tarda a Flix amb, malauradament, 3 víctimes mortals.https://t.co/hmCBDDEboa#bomberscat@mossos@emergenciescatpic.twitter.com/XG45N9jhMm— Bombers (@bomberscat) May 12, 2018
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter