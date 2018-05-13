В Испании разбился легкомоторный самолет: трое погибших

Причины падения и личности погибших устанавливаются.

В испанской провинции Таррагона потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли три человека.

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Об этом сообщает Новое время со ссылкой на пожарную службу Каталонии.

"Воздушное судно вылетело из аэропорта города Кашкайш в Португалии и направлялось в аэропорт Реус в Таррагоне. Самолет упал между городами Винебре и Флиш", - говорится в сообщении.

На месте аварии возник пожар площадью около 150 квадратных метров, огонь оперативно потушили.

Причины падения и личности погибших устанавливаются.