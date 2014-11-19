США продолжат наращивать системы ПРО в Европе и мире, не взирая на Россию

Об этом заявила Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Роуз Геттемюллер), передает gordonua.com со ссылкой на официальный сайт Госдепа США.

По словам Геттемюллер, она вела с российскими партнерами многочисленные разговоры на тему ПРО, и каждый раз аргументы РФ были одинаковые, что якобы США устанавливают системы ПРО вокруг России. Она отметила, что представители США объясняли и продолжают объяснять, что система ПРО направлена не против РФ, а лишь обеспечивает региональную безопасность.

Геттемюллер добавила, что РФ в октябре сообщила, что разместила 1643 ядерных боеголовок, которые можно направить против США. При этом, перехватчиков США на Аляске только 30, а значит, российские ядерные боеголовки могут преодолеть ядерный "щит" США.

Читайте такжеВ Румынии разворачивают противоракетную базу США

"В связи с этим наше окончательное решение: мы продолжим устанавливать системы противоракетной обороны по всему миру для обеспечения региональной безопасности", – отметила Готтемеллер.

При этом она добавила, что США имеют серьезные опасения по поводу российского вторжения в Украину и нарушения РФ договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.