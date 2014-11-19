США продолжат наращивать системы ПРО в Европе и мире, не взирая на Россию
США будут и дальше разворачивать систему противоракетной обороны (ПРО) в Европе и мире, несмотря на претензии России, особенно если учесть тот факт, что РФ продолжает наращивать количество ядерных боеголовок.
Об этом заявила Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Роуз Геттемюллер), передает gordonua.com со ссылкой на официальный сайт Госдепа США.
По словам Геттемюллер, она вела с российскими партнерами многочисленные разговоры на тему ПРО, и каждый раз аргументы РФ были одинаковые, что якобы США устанавливают системы ПРО вокруг России. Она отметила, что представители США объясняли и продолжают объяснять, что система ПРО направлена не против РФ, а лишь обеспечивает региональную безопасность.
Геттемюллер добавила, что РФ в октябре сообщила, что разместила 1643 ядерных боеголовок, которые можно направить против США. При этом, перехватчиков США на Аляске только 30, а значит, российские ядерные боеголовки могут преодолеть ядерный "щит" США.
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"В связи с этим наше окончательное решение: мы продолжим устанавливать системы противоракетной обороны по всему миру для обеспечения региональной безопасности", – отметила Готтемеллер.
При этом она добавила, что США имеют серьезные опасения по поводу российского вторжения в Украину и нарушения РФ договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.