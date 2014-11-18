В небе над Свердловской областью произошла загадочная огненная вспышка (видео)

На записи с видеорегистратора свидетеля происшествия видна огромная желтая вспышка в небе, которая на несколько секунд озарила все вокруг. Таинственный инцидент случился в РФ еще 14 ноября, однако стало известно о нем только сегодня.

Об этом пишет ТСН.

Огненную вспышку, которую в прошлую пятницу сняли сразу несколько россиян, мог оставить болид, считает член комитета по метеоритам Российской академии наук Виктор Гроховский.

"Очень похоже на хороший такой болид. Он же выше облаков был, поэтому такое необычное получилось явление. Это совсем не опасно, но очень интересно для науки", - рассказал ученый, которого цитирует российское издание e1.ru.

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Зато в местном управлении МЧС предположили, что вспышка в небе появилась из-за планового уничтожения боеприпасов. Впрочем, в пресс-службе Центрального военного округа это сообщение опровергли.

Причины аномального явления неизвестны.