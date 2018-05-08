В Баварии столкнулись пассажирский и грузовой поезда, есть погибшие

По предварительной информации, в результате столкновения поездов пострадали около 10 человек.

Около вокзала в немецком городе Айхах в Баварии столкнулись товарный и пассажирский поезда.

Об этом сообщает издание Focus Online со ссылкой на местную полицию, передает НВ.

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По предварительным данным, в результате аварии погибли по меньшей мере два человека, еще несколько получили различные травмы.

Как сообщает газета Augsburger Allgemeine, по предварительной информации, пострадали около 10 человек. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

На месте катастрофы работает полиция и бригады скорой помощи. Причины столкновения выясняются.

Напомним, в результате аварии на железнодорожном вокзале Зальцбурга во второй половине апреля пострадали 54 человека.

Авария произошла во время присоединения вагонов прямого сообщения к ночному поезду, следовавшего из Цюриха в Вену. Маневренный локомотив с вагонами при невыясненных пока обстоятельствах наехал на поезд.