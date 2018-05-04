Как Шведская академия разбомбила Воронеж

Жизнь в очередной раз показывает, что идиотизм не имеет границ. На одном его полюсе сегодня может находиться истерия победобесия, а на другом – не менее впечатляющий эксцесс безумной политкорректности в виде решения Шведской академии не присуждать Нобелевскую премию по литературе.

Как известно, Шведская академия, куда входят 18 человек, принимающих решение о присуждении Нобелевской премии по литературе, решила не присуждать премию в этом году. Причиной стал скандал вокруг фотографа Жан-Клода Арно, мужа шведской поэтессы Кристины Фростенсон, члена Шведской академии. 71-летнего уроженца Марселя в ноябре прошлого года обвинили в сексуальных домогательствах сразу 18 женщин.

Однако при чем тут писатели и поэты, которые надеялись удостоиться в 2018 году некогда самой престижной литературной награды? Да и призовой фонд в миллион с лишним долларов тоже всегда хорошо.

С точки зрения нормального человека, информация о проделках Жан-Клода (которую он, кстати, отрицает) должна волновать только его супругу Кристину, которая вправе дать ему по голове сковородкой. И на том исчерпать инцидент.

Ой, боюсь, что репутация Шведской академии и Нобелевской премии по литературе гораздо сильнее пострадает после такого идиотского решения

Но Шведская академия взволновалась так, будто злополучный Арно изнасиловал всех ее членов обоего пола. Сперва из нее исключили Кристину Фростенсон (муж и жена – одна сатана?). Затем отправили в отставку секретаря академии Сару Даниус. Попутно выяснилось, что члены академии допускали утечку информации о том, кто станет следующим лауреатом. Кошмар!

В заявлении Шведской академии говорится, что «репутация премии по литературе очень серьезно пострадала, однако ее члены обещают восстановить общественное доверие к организации».

Ой, боюсь, что репутация Шведской академии и Нобелевской премии по литературе гораздо сильнее пострадает после такого идиотского решения.

Напомним, что за всю историю Нобелевской премии, которая присуждается с 1900 года, премия по литературе не присуждалась всего семь раз: шесть раз в годы мировых войн и в 1935 году, когда члены академии сочли, что ни один из номинантов не достоин премии. А тут такой серьезный и важный повод.

Возможно, со временем, об этом казусе Шведской академии будет написан хороший роман

Собственно, репутация и авторитет Шведской академии покатились под гору тогда, когда критерии политической целесообразности и корректности стали брать верх над художественными ценностями – вопреки завету Альфреда Нобеля о присуждении премии «за наиболее выдающиеся произведения, утверждающие высокие идеалы».

В последние десятилетия премии нередко удостаивались литераторы, о которых мир узнавал только по случаю присуждения им Нобелевской премии. А корпус достойнейших людей, начиная с Толстого и Чехова, которые не удостоились этой награды, своими именами будет не слабее списка лауреатов.

Маразму и психозу не может быть оправданий. Возможно, со временем, об этом казусе Шведской академии будет написан хороший роман. Которому дадут какую-нибудь другую премию. А не ту, что основана на деньги изобретателя динамита. Это же милитаризм, убийства, кровь…