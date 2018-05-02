Обвинение Ирана в ядерных разработках: США начинают и выигрывают

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильской разведке удалось получить в свое распоряжение огромный массив секретных документов Ирана, свидетельствующих о том, что Тегеран втайне продолжал свою ядерную программу, хотя официально заявил миру о ее приостановке и сворачивании. Последствиями этого заявления, вероятно, станут, в той или иной форме, обострение внешнеполитической международной зарубежной ситуации вокруг Ирана, ужесточение и усиление давления на Тегеран. Очевидно, отказ американцев, Израиля и ближайших союзников Америки от участия в том мирном процессе, который идет с некоторых пор в отношении Ирана. То есть ужесточение позиции и усугубления общей ситуации. А в выигрыше окажутся Израиль и США.

В принципе, не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что все эти сенсационные заявления господина Нетаньяху - технологические вещи, которые, насколько я понимаю, должны послужить поводом для нагнетания ситуации и выхода из мирного процесса – ядерного соглашения 2015 года.

Любой «чих» американцев не может сохранить ситуацию в том виде, в котором она была, пока американцы в ней участвовали как партнеры.

Требования, которые были предъявлены Ирану, согласовывали ведущие страны, но субъектом договорных обязательств, которые принял на себя Тегеран, является не какая-либо страна, а МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). И эксперты МАГАТЭ осуществляют проверку исполнения Ираном тех обязательств, которые он на себя взял, в соответствии с этим мирным планом.

Поэтому, в данном случае то, что говорит премьер Израиля, при всем уважении к нему лично и к стране, выглядит, как абсолютное вмешательство в процесс со стороны, которое скоро проявится. Думаю, что скоро будут заявлены первые цели, на достижение которых будут направлены первые шаги. Делать их будут Америка и Израиль. Либо Израиль сначала сам, но при моральной поддержке Америки. Или же совместными какими-то усилиями - посмотрим, пока трудно прогнозировать.

США – это абсолютный лидер в системе международных отношений, поэтому любой даже не шаг, а любой «чих» американцев не может сохранить ситуацию (любую ситуацию, даже незначительную) в том виде, в котором она была, пока американцы в ней участвовали как партнеры. Поэтому в случае «если» (но я думаю, что можно говорить и «когда») американцы выйдут [из мирного соглашения], то, понятно, что формально весь процесс не будет сорван, ведь Америка там не единственный участник, но фактически будет лишен смысла и перспективы. Без американцев он дальше развиваться вряд ли сможет. Это - одна сторона проблемы.

Также возможно усиление давления США на Россию под знаменем того, что Россия продолжает поддерживать Иран, который этого теперь не заслуживает, если верить Израилю

«Если» или «когда» американцы выйдут из этого мирного процесса, то европейцы тоже будут вынуждены или молча притормозить, или, если американцы начнут на них давить, пересмотреть свою позицию. В худшую для Ирана и для мирного урегулирования той модели, по которой это урегулирование шло, сторону. Американцы, в свою очередь, начнут свой процесс, но уже не мирного урегулирования, а эскалации, нагнетания напряженности вокруг Ирана, давления на Иран.

Также возможно усиление давления США на Россию под знаменем того, что Россия продолжает поддерживать Иран, который этого теперь не заслуживает, если верить Израилю. Использование иранского вопроса как дополнительного инструмента для давления на Россию – один из мотивов, одно из направлений этого процесса, который уже пошел, а проявится чуть позже.

Павел Рудяков, директор информационно-политического центра «Перспектива»