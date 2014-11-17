Президентские выборы в Румынии выиграет действующий премьер - экзит-пол

Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного ведущей социологической службой Румынии CSCI, пишет Украинская правда со ссылкой на Romania TV.

Согласно данным экзит-пола, Виктор Понта получил 50,72% голосов избирателей, в то время как его соперник мэр города Сибиу Клаус Йоханнис - 49,28%.

Стоит отметить, что учитывая небольшую разницу (1,5%) победа Понты является неочевидной.

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Напомним, согласно предварительным опросам, ожидался больший разрыв между двумя кандидатами.

В частности, исследование, проведенное компанией CSCI в начале ноября, продемонстрировало, что Понта получит 55% голосов, в то время как его соперник мэр города Сибиу Клаус Йоханнис - 45%.

Напомним, во время первого тура выборов, состоявшегося 2 ноября, Понта получил наибольший процент голосов из всех кандидатов - 40,4%.

Второе место занял Йоханнис, который получил поддержку 30% избирателей.