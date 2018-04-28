В Германии сошел с рельсов поезд: убытки оценивают в миллионы евро (фото)
16:36, 28 апреля 2018Мир
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Пострадавших в результате аварии нет, но убытки оцениваются в миллионы евро.
В Германии сошел с рельсов поезд / фото Bundespolizei
В Германии сошел с рельсов грузовой поезд на перевалке станции Мюнхен-Рием, в связи с этим поврежденная железнодорожная колея остается закрытой до понедельника.
Об этом сообщает немецкое издание Focus.
По данным издания, в результате аварии никто не пострадал, однако нанесен ущерб на миллионы евро, поскольку, кроме локомотива и двух вагонов, повреждено рельсы, кабель, шпалы и сигнальные метки.
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Также сообщается, что управление железных дорог и полиция начали расследование причин аварии, которые пока неизвестны.
Из-за аварии пришлось внести изменения в расписание одного из маршрутов городской электрички.
Повреждена железнодорожная колея остается закрытой до понедельника / фото Bundespolizei
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