В Германии сошел с рельсов поезд: убытки оценивают в миллионы евро (фото)

16:36, 28 апреля 2018
Мир
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В Германии сошел с рельсов поезд / фото Bundespolizei

В Германии сошел с рельсов грузовой поезд на перевалке станции Мюнхен-Рием, в связи с этим поврежденная железнодорожная колея остается закрытой до понедельника.

Об этом сообщает немецкое издание Focus.

По данным издания, в результате аварии никто не пострадал, однако нанесен ущерб на миллионы евро, поскольку, кроме локомотива и двух вагонов, повреждено рельсы, кабель, шпалы и сигнальные метки.

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Также сообщается, что управление железных дорог и полиция начали расследование причин аварии, которые пока неизвестны.

Из-за аварии пришлось внести изменения в расписание одного из маршрутов городской электрички.

Повреждена железнодорожная колея остается закрытой до понедельника / фото Bundespolizei

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Теги: #Германия#Мюнхен#поезд сошел с рельсов