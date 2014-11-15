Власти России выдворили немецкого дипломата

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на источники немецкого издания Der Spiegel в правительстве ФРГ.

"Сотрудница посольства Германии в Москве оставила страну по требованию российских властей, - заявил неназванный чиновник. - мы выразили российской стороне наш сожаление по поводу необоснованного решения".

Издание утверждает, что данная сотрудница, имя которой не уточняется, долгое время работала в политическом отделе посольства. По мнению Берлина, у российских властей не было оснований объявлять ее персоной нон-грата.

По данным Der Spiegel, такое решение Москвы стало симметричным ответом на действия немецкого дипломатического ведомства.

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Ранее Германия объявила персоной нон-грата российского дипломата, который работал в генконсульстве в Бонне.

Данный дипломат несколько месяцев находился под наблюдением спецслужб из-за подозрения в шпионаже. Впоследствии было принято решение выслать его из страны.

Согласно мировой практике, в случае объявления персоной нон-грата в одной стране дипломата другой за шпионаж, вторая страна прибегает к аналогичным действиям в отношении дипломата из первого государства.

В то же время, Берлин остался возмущен ответом России.

"Это - политика уколов булавками. Мы не знаем, к чему она приведет", - цитирует Der Spiegel собеседника в правительстве ФРГ.