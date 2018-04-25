В Амстердаме создали кроссовки из переработанной жвачки

Ежегодно на улицах Амстердама оказывается почти 1,5 миллиона килограммов жвачки.

В Амстердаме выпустили кроссовки с подошвой из переработанной жевательной резинки.

Жвачку для создания обуви собрали с амстердамских улиц, передает Медуза.

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Синтетический каучук, полученный из переработанной жвачки, поставляется на производство в виде гранул, которые затем переплавляются в подошву.

В компании Gumdrop, которая отвечала за переработку жевательной резинки, уверяют, что материал ничем не уступает по прочности обычному каучуку. Верхняя часть кроссовок сделана из кожи.

По словам представителей компании, ежегодно на улицах Амстердама оказывается почти 1,5 миллиона килограммов жвачки, и городская администрация тратит миллионы долларов, чтобы убрать ее.

Как отмечают создатели кроссовок, на производство четырех пар у них ушло около килограмма жевательной резинки.