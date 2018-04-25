BMW показал свой первый электрический кроссовер (фото)

Решетка радиатора новой модели кроссовера также претерпела изменений, но осталась верна своим традиционным формам.

На автосалоне в Пекине известный немецкий автопроизводитель BMW представил концепт своего первого электрического кроссовера iX3.

Об этом сообщает Engadget.

Ожидается, что новая модель поступит в серийное производство в недалеком будущем.

Читайте такжеНа автосалоне в Женеве представили новые модели автомобилей и интересные концепты (фотогалерея)

Электрокар создавался на базе традиционного автомобиля с ДВС. Дизайн его имеет много общего с обычным кроссовером Х3 последнего поколения.

Однако есть и ряд изменений, в частности - другой задний подрамник, который позволяет разместить тяговый аккумулятор и электромотор.

Решетка радиатора новой модели кроссовера также претерпела изменений, но осталась верна своим традиционным формам. Также производитель обновил и колесные диски.

BMW утверждает, что на одном заряде новый гибридный кроссовер способен преодолевать растояние до 400 километров.

Сердцем нового электрокара является электродвигатель мощностью 270

"лошадок". Емкость тяговой батареи составляет 70 кВт·ч. Она способна заражаться до 80% за 30 минут.