"Репортеры без границ": Украина поднялась в рейтинге свободы прессы

Рейтинг "Репортеров без границ" составляется на основе нескольких показателей, в том числе разнообразности СМИ в стране, их независимости, условий работы журналистов, самоцензуры и правовой защиты.

Украина поднялась на одну позицию в рейтинге свободы прессы в мире по состоянию на 2018 год и заняла 101-е место из 180.

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Об этом сообщается на сайте международной организации "Репортеры без границ". В пятерку лидеров вошли Норвегия, Швеция, Нидерланды, Финляндия и Швейцария. Россия, как и в прошлом году, занимает 148-е место.

Больше всего в рейтинге за год упала Мальта – на 18 позиций (c 47-го на 65-е место). Это связано с убийством 16 октября 2017 года журналистки Дафны Каруаны Галиции.

"Ни в одном другом регионе мира ситуация со свободой прессы в прошлом году не ухудшилась так сильно, как в Европе. Журналисты там все чаще подвергаются враждебной травле со стороны органов власти или политических лидеров", – отметили составители рейтинга.

Рейтинг "Репортеров без границ" составляется на основе нескольких показателей, в том числе разнообразности СМИ в стране, их независимости, условий работы журналистов, самоцензуры и правовой защиты.

В рейтинге на 2017 год Украина поднялась на пять позиций и занимала 102-е место.