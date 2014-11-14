Кэмерон: Санкций против России могут быть ужесточены

«Если Россия займет конструктивную позицию по отношению к свободе и независимости Украины, мы можем рассмотреть отмену санкций, если же Россия продолжит нагнетать ситуацию, мы можем ужесточить санкции. Все просто», — сказал Кэмерон, сообщает Lenta.ru.

При этом британский премьер выразил надежду, что россияне позволят Украине «развиваться как независимой и свободной стране, свободной в своем выборе». Ранее Кэмерон заявлял, что Великобритания поддержит ужесточение санкций против России, хотя и не желает новой холодной войны.

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Информация о том, что Брюссель намерен расширить санкционный список, появилась во вторник, 11 ноября. Об этом рассказала канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, Евросоюз не намерен вводить экономические санкции, а ограничится расширением списка невъездных россиян.

На следующий день агентство Reuters сообщило со ссылкой на европейский дипломатический источник, что в Евросоюзе считают маловероятнымпринятие очередных санкций в отношении России на предстоящей в понедельник встрече глав МИД стран ЕС.