США считают, что Россия не имеет оснований для полетов возле Северной Америки

"Мы признаем необходимость в рутинных военных тренировках, но мы заметили рост числа подобных полетов в последние месяцы вблизи Северной Америки", - сказала Псаки на брифинге в Вашингтоне, сообщает РИА «Новости».

"Мы не думаем, что нынешняя ситуация в Западной Атлантике, в восточной части Тихого океана, в Карибском море и Мексиканском заливе требует дополнительных полетов за пределами своего воздушного пространства", - добавила представитель госдепартамента.

Читайте такжеНидерландские истребители перехватили российский военный самолет"Любая подобная активность должна соответствовать международному законодательству, и необходимо принимать во внимание соображения других стран и безопасность других самолетов и судов", - сказала Псаки.