Умерла старейшая жительница планеты: она была последним человеком, родившимся в 19 веке
15:58, 22 апреля 2018Мир
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В Книге рекордов Гиннеса Тадзима числилась самой пожилой женщиной планеты с тех пор, как в сентябре 2016 умерла жительница Ямайки Вайолет Браун.
У женщины было более 160 потомков, в том числе правнуков / KYODO
На юго-западе Японии в возрасте 117 лет умерла Наби Тадзима - женщина, возглавлявшая список долгожителей мира. Она родилась 4 августа 1900 года.
Об этом сообщает The Japan Times.
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Тадзима умерла в больнице поселка Кика префектуры Кагосима, где лежала еще с января.
Отмечается, что у нее было более 160 потомков, в том числе правнуков.
В Книге рекордов Гиннеса Тадзима числилась самой пожилой женщиной планеты с тех пор, как в сентябре 2016 умерла жительница Ямайки Вайолет Браун.
Как сообщал УНИАН, ранее самой старой жительницей планеты считалась 117-летняя итальянка Эмма Морано. Она умерла 15 апреля 2018 года в своем доме в городе Вербания на севере страны.
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