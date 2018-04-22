Умерла старейшая жительница планеты: она была последним человеком, родившимся в 19 веке

15:58, 22 апреля 2018
Мир
748
KYODO

Об этом сообщает The Japan Times.

Читайте такжеУмер самый маленький голливудский актер, сыгравший в фильмах "Остин Пауэрс" и "Гарри Поттер"

Тадзима умерла в больнице поселка Кика префектуры Кагосима, где лежала еще с января.

Отмечается, что у нее было более 160 потомков, в том числе правнуков.

В Книге рекордов Гиннеса Тадзима числилась самой пожилой женщиной планеты с тех пор, как в сентябре 2016 умерла жительница Ямайки Вайолет Браун.

Как сообщал УНИАН, ранее самой старой жительницей планеты считалась 117-летняя итальянка Эмма Морано. Она умерла 15 апреля 2018 года в своем доме в городе Вербания на севере страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Япония#долголетие