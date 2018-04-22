В Британии заявили о невозможности полной защиты от киберугроз

Отмечается также, что правительству страны направили письмо с перечнем мер, которые необходимо принять для защиты от кибератак.

Глава центра национальной кибербезопасности (NCSC) Великобритании Киаран Мартин заявил, что сотрудники британских спецслужб не могут обеспечить полную защиту страны от возможных кибератак.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Telegraph.

Мартин выразил уверенность в том, что Британия столкнется с кибератаками России, назвав неизвестным только время, «когда это произойдет». Он отметил, что сейчас ведомство занимается «работой по обеспечению устойчивости к кибератак на энергетические системы, системы водоснабжения, интернета, транспортной сети и службы здравоохранения».

Читайте такжеВеликобритания готовится ответить на возможную кибератаку со стороны РФ - СМИ

«Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной; речь идет о более устойчивой системе, о которой мы больше всего беспокоимся, тех, потеря обслуживания которых окажет наибольшее влияние на нашу жизнь», — сказал Мартин.

Отмечается также, что правительству страны направили письмо с перечнем мер, которые необходимо принять для защиты от кибератак.