В Британии заявили о невозможности полной защиты от киберугроз

11:43, 22 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Telegraph.

Мартин выразил уверенность в том, что Британия столкнется с кибератаками России, назвав неизвестным только время, «когда это произойдет». Он отметил, что сейчас ведомство занимается «работой по обеспечению устойчивости к кибератак на энергетические системы, системы водоснабжения, интернета, транспортной сети и службы здравоохранения».

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«Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной; речь идет о более устойчивой системе, о которой мы больше всего беспокоимся, тех, потеря обслуживания которых окажет наибольшее влияние на нашу жизнь», — сказал Мартин.

Отмечается также, что правительству страны направили письмо с перечнем мер, которые необходимо принять для защиты от кибератак.

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Теги: #Британия#кибератака#киберзащита