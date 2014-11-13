Никогда не сдавайся: юный слоненок выжил после нападения 14 голодных львов
12:18, 13 ноября 2014Мир
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Маленький слоненок пережил атаку стаи голодных львов и даже сумел их распугать.
Слоненок пережил атаку 14 львов / NYPost
Видео было опубликовано на канале NYPost.
Слон оказался способен пережить атаку четырнадцати львов, успешно убежать от них, а затем вернуться и воинственно прогнать всех голодных хищников.
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