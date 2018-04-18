В Турции в июне состоятся досрочные президентские и парламентские выборы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о проведении в стране досрочных президентских и парламентских выборов 24 июня.
Как сообщает Reuters, турецкий лидер заявил о необходимости срочной трансформации страны в президентскую республику.
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Отмечается, что ранее с призывом провести досрочные выборы выступил лидер оппозиционной Партии националистического движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели.
Эрдоган заявил, что обсудил с Бахчели его призыв, согласившись с необходимостью проведения досрочных выборов. Очередные выборы в Турции должны были пройти в ноябре 2019 года.
Ранее Еврокомиссия признала неудовлетворительным степень готовности Турции к вступлению в Европейский Союз. По сообщениям СМИ, еврокомиссары обнаружили существенный регресс, который наблюдается в Турции в ряде вопросов. Речь идет прежде всего о правовом государстве, свободе слова, независимости органов юстиции и административной реформе.