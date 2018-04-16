Трамп отложил введение новых санкций против России за поддержку Асада

По словам Трампа, относительно санкций против России пока нет окончательного исполнительного решения.

Президент США Дональд Трамп распорядился отложить введение дополнительных экономических санкций против России. Ранее в тот же день постоянный представитель США при ООН Ники Хейли заявляла о вероятности объявления новых санкций против России Министерством финансов США из-за позиции Москвы в сирийском конфликте.

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Как сообщает Радио Свобода, в понедельник представитель Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что администрация рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении России после химической атаки в Сирии. Однако, по ее словам, решение пока не принято.

Официальные источники Reuters в администрации США подтвердили, что экономические санкции против России "серьёзно рассматриваются" наряду с другими мерами, которые могут быть приняты против России. Однако, по словам Трампа, относительно этих мер пока нет окончательного исполнительного решения. В Вашингтоне считают маловероятным, что президент США одобрит дополнительные санкции до появления нового серьёзного повода со стороны России.