Поле битвы – Сирия

В субботу, 14 апреля, США и союзники нанесли авиаудары по трем объектам в Сирии, связанными с химической атакой в городе Дума. Так, 105 ракет были выпущены по научно-исследовательскому центру, хранилищу химических веществ и бункеру с химическим оружием. Действия США, Франции и Великобритании поддержали страны-члены Альянса. В свою очередь, Россия и Иран, как союзники правительства Башара Асада, естественно, не одобрили военное вмешательство. В тот же день Россия созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН, на котором попыталась осудить действия США и союзников соответствующей резолюцией, однако Совет безопасности ее отклонил.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже заявил о готовности продолжать предпринимать меры против режима Асада в случае появления новых химических атак. Также он прямым текстом обвинил Россию и Иран в пособничества режиму диктатора.

«У Ирана и России я спрашиваю: что за государство хочет быть связанным с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей?», – сказал Трамп.

«В 2013 году президент Путин и его правительство пообещали миру, что они гарантируют ликвидацию сирийского химического оружия. Последняя атака Асада и сегодняшний ответ – являются прямым результатом неспособности России сдержать обещание», – подчеркнул американский лидер.

Политолог Алексей Голобуцкий считает показательную спецоперацию НАТО в Сирии политической демонстрацией силы. По его словам, речь идет о демонстрации не только согласия союзников и доступной огневой мощи, но и готовности наступить на публично заявленные интересы России. По его словам, хотя для россиян Кремль, посредством своих же СМИ, продолжает формировать имидж непобедимого Путина, в реальных международных отношениях Россия вынуждена тихо глотать все, что ей скармливает США. «Россия, в том числе под давлением санкций, сдает экономические позиции по всему миру, освобождая рыночные ниши для США – это единственное, что реально интересует Трампа», – отмечает Голобуцкий.

Впрочем, война в Сирии выгодна и США, и России. Председатель совета Ассоциации Защиты Активов Александр Ситухо обращает внимание, что довольно часто, вследствие любой напряженности в сирийском регионе, начинает расти цена на нефть. И апрельское обострение ситуации – не исключение. «То, что рост цен благоприятен для России – это известно. Но еще цены подходят к уровню, когда повышают привлекательность сланцевой добычи в США, а значит и независимость США от внешних поставок», – говорит он.

В то же время, военные действия в регионе снижают его инвестиционную привлекательность. Крупные институциональные инвесторы, по нормативам рискменеджмента, не могут инвестировать в такие регионы, а значит должны возвращаться домой, в Америку (и в этом - суть текущей Стратегии национальной безопасности США 2017 года). «Напряженность в Юго-Восточной Азии имеет те же причины – создать ситуацию, когда дома все-таки лучше. Да, для реализации такой стратегии потребуется системное противостояние с Россией, желательно, красочное и убедительное. Для этого никаких ракет не жалко, даже настоящих», – считает Ситухо.

Вашингтон уже предупредил Российскую Федерацию о подготовке новых санкций из-за их поддержки режима Башара Асада в Сирии. Посол США в ООН Никки Хейли сообщила, что ограничительные меры будут введены против компаний, которые поставляли оборудование, связаны с президентом Сирии Башаром Асадом и использованием химического оружия. По ее словам, глава Министерства финансов США Стивен Мнучин объявит об этом решении в понедельник, 16 апреля.

В Кремле уже успели отреагировать на возможное расширение антироссийских санкций за действия в Сирии, заявив о «международном экономическом рейдерстве». «Санкционное устремление против России действительно приобретает характер навязчивой идеи. Мы по-прежнему не считаем эти санкции законными, считаем их противоречащими и международному праву, и правилам Всемирной торговой организации», – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Эксперт по международной политике аналитического центра «Украинский институт будущего» Илья Куса отмечает, что новые вероятные санкции - политически прогнозируемый шаг, который гармонично смотрится на фоне общей эскалации геополитического противостояния между Россией и США. «Штаты продолжают курс на постепенную международную изоляцию России, давление на Москву для того, чтобы, в конце концов, они пришли к какому-то решению, когда сядут за стол переговоров (когда это будет – не знаю), чтобы Россия пошла на уступки», – считает он.

Куса также отметил, что прямо ответить Америке на санкции Россия не сможет, – государства несравнимы в военно-техническом и экономическом плане. И поэтому Кремль будет пытаться «отыграться» на тех участках глобального геополитического фронта, где имеет влияние и рычаги. «К примеру, обостряя ситуацию на востоке Украины, в той же Сирии... Это может быть на Кавказе, на Балканах», – рассуждает он.

В свою очередь, аналитик Экспертного центра по вопросам безопасности Наталья Слободян обращает внимание, что Кремль научился жить в режиме санкций. К примеру, Россия заранее подготовилась к объявленным США санкциям в начале 2018 года. «Так, согласно Федеральным указам 1428 и 1429, российские госкомпании не должны раскрывать своих поставщиков и субподрядчиков с ноября 2017 года по июль 2018 года. Таким образом, Москва пытается скрыться от американского правительства предприятия, имеющие дело с российскими оборонными и разведывательными ведомствами», – объясняет она.

Наталья Слободян предполагает, что в сложившихся условиях Россия будет искать точки сближения с Китаем, поскольку Пекин вступил в торговую войну с Вашингтоном. То есть за основу будет взят принцип «враг моего врага – мой друг». «Порядка 10 лет назад российским ученным и политиком Евгением Примаковым был разработан сценарий - «азиатский треугольник», то есть тесное сотрудничество России, Китая и Индии. Примаков предполагал, что сотрудничество в таком формате принесет России высокие политические дивиденды – геополитическое доминирование. Очевидно, что Россия может начать диалог с Китаем о том, как противостоять США», – рассуждает она.

Эксперт напоминает, что внешнеполитическая цель России – получение статуса сверхдержавы. И для реализации данной цели Кремль отдал предпочтение силовому пути развития, а не экономическому... То, что, начиная с 2008 года идет череда конфликтов (российско-грузинский, сирийский, российско-украинский, иранская ядерная проблема), которые невозможно решить без участия России, говорит в пользу данного предположения.

По мнению Слободян, США позволили Москве зайти слишком далеко, вплоть до вмешательства в выборы американского президента. Имено поэтому, по мнению эксперта, сегодняшняя политика Вашингтона направлена на системное сдерживание России в коалиции с европейскими партнерами. Первый шаг – высылка дипломатов, что несомненно ударило по имиджу и способности Кремля к реализации внешнеполитических задач. Второй шаг – санкции, поразившие ближайшее окружение Путина и посеявшее панику на бирже. «Третий шаг – удар по химобъектам в Сирии. Это месседж, что никто безнаказанно не может использовать химоружие», – подчеркивает она.

Впрочем, по мнению Слободян, выбранная Белым домом тактика «наказания» окружения Путина, усиливает внутреннюю конкуренцию между российскими олигархами. В результате, к примеру, после презентации «Кремлевского доклада», они заговорили о возможности возвращения своих активов из-за рубежа в Россию. Размер этих активов, по разным оценкам, может составлять от 200 млрд до 1 трлн долларов. «А команда Путина крайне заинтересована в привлечении этих денег в российскую экономику, включая развитие оборонно-промышленного комплекса, инвестиции в ядерные и химические программы и, например, поддержку вещания российских СМИ за рубежом. Это и есть так называемый побочный эффект санкций, на который мало обращают внимание», – подчеркивает она.

По словам эксперта, гораздо более действенными санкциями сдерживания России от агрессивной политики не только в Сирии, но и в других «горячих точках», могло бы стать введение нефтяного эмбарго, как это было в случае с Ираном, либо введение санкций против проекта «Северный поток-2» (в чем, кстати, очень заинтересована Украина).

В целом, в экспертной среде не верят, что геополитический конфликт между США и Россией может перерасти в вооруженный конфликт мирового уровня. Скорее, Россия продолжит огрызаться локальными микро-конфликтами. И, к сожалению, Украина – наш Донбасс – один из тех участков, где Кремль может попытаться «отыграться» за все свои геополитические поражения.

Ирина Шевченко