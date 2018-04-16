Вице-президент США: путинская ложь разваливается перед лицом правды
03:55, 16 апреля 2018Мир
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Майк Пенс в Перу также заявил, что режиму Асада и его покровителям придется заплатить в случае повторного применения химического оружия против гражданского населения.
Майк Пенс / REUTERS
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в сознательном распространении дезинформации о событиях в Сирии и отбеливании преступлений Башара-аль-Асада.
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"Но путинская ложь разваливается перед лицом правды", - заявил Пенс на саммите лидеров стран Латинской Америки, что проходит в Перу, передает Голос Америки.
Майк Пенс заявил, что настало время также изолировать режим Николаса Мадуро в Венесуэле. Он пообещал, что США не остановятся, пока демократия не будет восстановлена в Венесуэле.
Как сообщал УНИАН, Пенс в Перу также заявил, что режиму президента Сирии Башара аль-Асада и его покровителям придется заплатить в случае повторного применения химического оружия против гражданского населения.
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