Глава МИД Британии: режим Асада "не такой глупый, чтобы устроить еще одну химатаку"

02:49, 16 апреля 2018
Мир
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Борис Джонсон / REUTERS

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Об этом глава британского МИД сказал в эфире телеканала BBC, передает DW.com.

Вместе с тем он предупредил, что в случае возможных химических атак со стороны войск сирийского правителя Башара Асада Великобритания и ее союзники будут рассуждать о мерах в ответ. "Конечно, мы с союзниками рассмотрим варианты", - заявил Джонсон.

Британский чиновник также признал, что режим Асада "не такой глупый, чтобы устроить еще одну химическую атаку", цитирует информагентство Reuters.

Относительно нанесенных ударов, нанесенных США, Францией и Великобританией по химическим объектам в Сирии, то целью этого шага было предупредить сирийское правительство о недопустимости дальнейшего применения боевых отравляющих веществ, а также убедить Башара Асада сесть за стол переговоров, пояснил Джонсон. Хотя Лондон не стремится к эскалации ситуации в Сирии, он и в дальнейшем будет оказывать давление на Дамаск, чтобы заставить Асада к переговорному процессу, заверил руководитель британского внешнеполитического ведомства. В то же время он высказался за дальнейшее сотрудничество с Россией, несмотря на имеющееся на сегодня напряжение в отношениях.

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