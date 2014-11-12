Молдова построит газопровод из Румынии и СПГ-терминал, "убегая" от "Газпрома"

Об этом заявил вице-премьер, министр экономики Молдовы Адриан Канду на встрече с послом Литвы в Кишиневе Римантасом Латакасом, сообщает ІА REGNUM.

"Мы хотим перенять литовскую модель диверсификации энергоресурсов", - сказал Канду.

Он также сообщил в этом контексте о намерении молдавских властей продлить газопровод Яссы-Унгены до Кишинева. В свою очередь, посол Литвы выразил готовность "предоставить в распоряжение Кишинева всю необходимую информацию".

В настоящее время Молдова на 100% зависит от поставок российского газа. Румыно-молдавский газопровод Яссы-Унгены, торжественное открытие которого состоялось 27 августа, по оценке самого Кишинева, в краткосрочной перспективе может снизить зависимость Молдовы от российского "голубого топлива" со 100% до 95%.

"Румынский газ" смогут получить лишь жители двух приграничных районов Молдовы, однако до сих пор не получили и неизвестно, когда получат, несмотря на обещание молдавских властей о начале поставок уже с сентября.

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Для завершения взаимоподключения газотранспортных сетей Молдовы и Румынии молдавской стороне будет необходимо построить компрессионные станции и еще один газопровод Унгены-Кишинев.

Общие затраты на эти проекты составляют около 200 млн евро, т.е. примерно в 10 раз превышают стоимость газопровода Яссы-Унгены, при том, что молдавская сторона не сумела изыскать денег на покрытие строительства даже своего участка этого газопровода, обратившись за помощью к Румынии и фондам Евросоюза.

При этом ЕС, на помощь которого расчитывает Кишинев, уже заявил, что готов взять на себя лишь 5% необходимых затрат по созданию инфраструктуры для доставки "румынского газа" в Кишинев.

Молдавские власти между тем сообщили о наличии у них энергетического "Плана Б" и ведут переговоры о возможности поставок сжиженного газа из США. Кроме того, министр экономики Молдовы Адриан Канду в середине октября сообщил о намерении Кишинева при финансовой поддержке западных партнеров построить в районе порта Джурджулешты на Дунае терминал для сжиженного газа и подземное газохранилище.