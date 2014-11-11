В Приднестровье проведут референдум о независимости, если его признает мир

Приднестровье готово провести ещё один референдум о самоопределении при условии признания его итогов международным сообществом, заявил во вторник президент непризнанной Приднестровской молдавской республики Евгений Шевчук, передает РИА Новости.

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"Это один из самых коротких путей урегулирования этого конфликта, это решит проблему с учётом того, как желают люди, проживающие в зоне конфликта. Мы готовы рассмотреть возможность ещё дополнительно провести референдум о самоопределении, но с условием, что потом волю приднестровского народа признают и отнесутся к ней с уважением", - сказал Шевчук.