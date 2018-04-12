Трамп еще не принял решения о ракетном ударе по Сирии - Белый дом

Ранее Трамп пообещал осуществить ракетный удар в Сирии из-за химической атаки в городе Дума.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что помимо военного удара в распоряжении президента США Дональда Трампа имеются и другие варианты ответа на возможное применение химического оружия в Сирии.

Об этом сообщает DW.

Она подчеркнула, что президент США сейчас занят их рассмотрением, а окончательное решение еще не принято.

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Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп обещает осуществить ракетный удар в Сирии из-за химической атаки в городе Дума, в результате которой погибло много людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу "Аль-Манар" о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

Президент США заявил, что отношения с Российской Федерацией стали хуже, чем были во времена "холодной войны".

7 апреля несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, заявили о химической атаке в городе Дума.

По разным данным, в результате атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные при поражении хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованной.

Город Дума остается последним оплотом повстанцев в Восточной Гуте. Он окружен сирийскими войсками, которым оказывают поддержку и российские силы. Во время переговоров с Москвой повстанцы пытались добиться права остаться в городе в качестве местных сил безопасности. Однако в пятницу, 6 апреля, переговоры зашли в тупик, и на город началось масштабное наступление при поддержке авиации и артиллерии.