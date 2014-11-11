Из-за поведения России Германия закупает дополнительные бронетранспортеры

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Министерство планирует поставить на вооружение дополнительный 131 колесный бронетранспортер типа Boxer, говорится в докладной записке немецкого министерства финансов бюджетному комитету Бундестага, который работает над проектом бюджета на 2015 год, отмечает агентство. Предусмотренных 190 бронетранспортеров Boxer недостаточно "учитывая изменения в безопасности ситуации, в первую очередь на европейских просторах", - цитирует записку Reuters. Еще несколько месяцев назад закупки дополнительных боевых машин заблокировали в Бундестаге из-за нехватки средств, отмечает агентство.

Бронетранспортеры Boxer является совместной германо-нидерландской разработкой. Их выпускает консорциум ARTEC, в который входят оборонные корпорации Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall. Машины начали поставляться Бундесверу в 2009 году, а в 2011-м были впервые применены в Афганистане. Для закупки 131 бронетранспортера Boxer в бюджете ФРГ придется дополнительно заложить около 620 миллионов евро. Бюджетный комитет Бундестага еще должен выдать разрешение на закупку дополнительных машин. Если такое разрешение будет предоставлено, их поставки начнутся в 2016 году.

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Напомним, что в конце октября компания KMW заявила о росте спроса на танки в восточноевропейских и скандинавских странах. Также причиной был назван кризис в Украине. Согласно выводам оборонных экспертов правящей в Германии коалиции, так же как бронетранспортеров, Бундесверу не хватает предусмотренных 225 основных боевых танков Leopard 2, которые производит KMW.