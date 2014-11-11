Из-за поведения России Германия закупает дополнительные бронетранспортеры
Учитывая рост напряженности в отношениях с Россией министерство обороны ФРГ планирует закупку дополнительных бронетранспортеров для Бундесвера.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Министерство планирует поставить на вооружение дополнительный 131 колесный бронетранспортер типа Boxer, говорится в докладной записке немецкого министерства финансов бюджетному комитету Бундестага, который работает над проектом бюджета на 2015 год, отмечает агентство. Предусмотренных 190 бронетранспортеров Boxer недостаточно "учитывая изменения в безопасности ситуации, в первую очередь на европейских просторах", - цитирует записку Reuters. Еще несколько месяцев назад закупки дополнительных боевых машин заблокировали в Бундестаге из-за нехватки средств, отмечает агентство.
Бронетранспортеры Boxer является совместной германо-нидерландской разработкой. Их выпускает консорциум ARTEC, в который входят оборонные корпорации Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall. Машины начали поставляться Бундесверу в 2009 году, а в 2011-м были впервые применены в Афганистане. Для закупки 131 бронетранспортера Boxer в бюджете ФРГ придется дополнительно заложить около 620 миллионов евро. Бюджетный комитет Бундестага еще должен выдать разрешение на закупку дополнительных машин. Если такое разрешение будет предоставлено, их поставки начнутся в 2016 году.
Читайте такжеГермания ответила Горбачеву, что именно РФ нарушила международное право
Напомним, что в конце октября компания KMW заявила о росте спроса на танки в восточноевропейских и скандинавских странах. Также причиной был назван кризис в Украине. Согласно выводам оборонных экспертов правящей в Германии коалиции, так же как бронетранспортеров, Бундесверу не хватает предусмотренных 225 основных боевых танков Leopard 2, которые производит KMW.