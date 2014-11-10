Визит премьер-министра Албании в Сербию завершился скандалом

Главы правительств Сербии и Албании во время исторического визита албанского премьера в Белград в понедельник, 10 ноября, не смогли отложить в сторону эмоции и воспользоваться шансом на примирение, передает DW.de.

Премьер-министр Албании посетил Сербию впервые за 68 лет - Эди Рама провел в Белграде встречу со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Они собирались сосредоточиться на евроинтеграционных стремлениях обеих стран, однако не смогли обойти вопрос Косово.

Во время совместной пресс-конференции Рама назвал независимость Косово "реальностью". "Чем раньше она будет признана, тем раньше мы сможем двигаться дальше", - сказал он. Эти слова вызвали раздражение у Вучіча. "Я не ждал этой провокации. Какое отношение Албания имеет к Косово? Косово - это не часть Албании и никогда такой не будет. Реальность такова, что Косово - это частинаСербії", - подчеркнул Вучіч, сообщает информационное агентство AP.

Читайте такжеПутин пообещал Сербии не признавать независимость Косово

"Это мой долг, останавливать любого, кто пытается унизить Сербию", - отметил Александр Вучич. Этот конфликт случился несмотря на то, что визит планировалось использовать для снижения напряжения между странами. Так, Эди Рама накануне своей поездки в Белград сказал, что сторонам нужно начать с чистого листа. Это необходимо "для лучшего будущего наших народов", отмечал Рама. Албанский политик также призвал "оставить в прошлом все то, что (...) повлекло конфликты и кровопролитие", - приводит его слова агентство dpa.

Напомним, что рост напряжения между странами повлекли события во время футбольного матча между двумя сборными в Белграде 14 октября. Тогда над полем появился беспилотный летательный аппарат с прикрепленной к нему картой так называемой Великой Албании, на которой в ее состав включены Косово, части Сербии, Македонии, Черногории и Греции. Появление флага стало сигналом для агрессивно настроенных сербских болельщиков, которые ворвались на футбольное поле и напали на албанских игроков.

Читайте такжеПравительство Косово утвердило пакет санкций в отношении России

Косово в одностороннем порядке объявило свою независимость от Сербии в 2008 году, с того времени его признали более 100 государств мира, среди них 23 страны ЕС. Белград не признает суверенитета своей бывшей провинции, однако воспринимает ее независимость как существующую "реальность", эту формулировку употребляют сербские политики.