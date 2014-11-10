Кэмерон пообещал не дать Евросоюзу "помыкать" Великобританией

По словам Кэмерона, у него есть "стратегия того, как обеспечить лучшее будущее Великобритании" в Европе, но отметил, что Лондон не будет держаться за "то, что есть, любой ценой", передает РИА "Новости".

"Европейское будущее Великобритании для нас очень многое значит, однако сейчас эта формула не работает должным образом, и поэтому необходимы перемены", — заявил премьер-министр в понедельник в Лондоне на конференции Британской промышленной конфедерации — организации, обеспечивающей защиту интересов предпринимателей на национальном и международном уровне.

ЕС, заявил премьер, должен прислушиваться к озабоченностям британской общественности. "Мы хотим быть в Европе, которая уделяет внимание проблемам людей, в том числе и мигрантов", — заявил Кэмерон.

Читайте такжеСМИ: Меркель впервые допустила возможность выхода Британии из ЕС"Эти проблемы могут быть решены, эти проблемы могут обсуждаться. И мы можем провести референдум о членстве в ЕС и дать британцам возможность сделать верный выбор — оставаться в реформированном Евросоюзе или не быть с ним", — заявил премьер-министр Великобритании.

Кэмерон заверил, что обеспечит Великобритании будущее, в котором "страны единой валюты не будут помыкать" ею.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Великобритания добилась от ЕС отсрочки и сокращения вдвое дополнительного взноса в бюджет сообщества в размере €2,1 млрд.



