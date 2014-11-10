Норвегия депортировала рекордное количество иммигрантов

Предыдущий рекорд был установлен месяцем ранее, в сентябре, когда были депортированы 763 человека, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Local.

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В ведомстве отмечают, что причина повышения числа депортированных заключается в увеличении ресурсов и численности персонала, а также в "смене приоритетов".

Правительство Норвегии приняло решение о депортации в этом году 7100 человек. "Этот месяц помог нам достичь нашей цели на этот год", - сказал начальник полиции Кристин Квигне.

По состоянию на конец октября национальная полиция депортировала из Норвегии 5876 лиц.