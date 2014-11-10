Один из восьми россиян готов послать сына воевать против Украины - опрос
Почти каждый восьмой россиянин готов послать сына воевать против Украины, свыше двух третей родителей попытались бы воспрепятствовать отправке ребенка на войну.
Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, проведенного российским Левада-центром.
Согласно опросу, лишь 13% россиян отпустили бы своего сына воевать на Донбассе, а более двух третей опрошенных (68%) попытались бы воспрепятствовать его поездке. 19% затруднились с ответом.
При этом половина опрошенных не слышала о смерти псковских десантников, но более сорока процентов положительно оценивают деятельность общественных организаций по сбору данных о раненных и погибших в необъявленной войне.
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