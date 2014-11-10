Один из восьми россиян готов послать сына воевать против Украины - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, проведенного российским Левада-центром.

Согласно опросу, лишь 13% россиян отпустили бы своего сына воевать на Донбассе, а более двух третей опрошенных (68%) попытались бы воспрепятствовать его поездке. 19% затруднились с ответом.

При этом половина опрошенных не слышала о смерти псковских десантников, но более сорока процентов положительно оценивают деятельность общественных организаций по сбору данных о раненных и погибших в необъявленной войне.

Читайте такжеПоловина россиян считает возможным повторение сталинских репрессий - опросОпрос проведен 24 – 27 октября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%