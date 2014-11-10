Чешское телевидение по ошибке сообщило, что Вторую мировую войну начал СССР

В утреннем эфире 18 сентября ведущая Яна Пероуткова сообщила, что «Польша вспоминает 75-ю годовщину советского вторжения. События 17 сентября 1939 года открыли Вторую мировую войну в Европе», передает Радио Прага.

Напомним, что началом войны считается нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 года.

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Тем не менее, советское вторжение в Польшу, а именно в Галичину и Волынь, в сентябре 1939 года действительно произошло.

Советский Союз в рамках пакта Молотова – Риббентропа в 1939 году договорился о разделении сфер влияния с гитлеровской Германией, в том числе о разделении Польши.

Чешское телевидение, скорее всего, получит от надзорного органа финансовый штраф.