Путин поговорил с главой КНР о расчетах в юанях и подарил ему российский смартфон

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили возможность расчетов в юанях в самых разных областях, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеDie Welt: Путин передает российскую экономику финансовым рынкам

"Значительное внимание было уделено теме взаимных расчетов в самых разных областях, включая такие чувствительные, как ВТС, в юанях, что будет способствовать укреплению юаня как резервной региональной валюты", — сказал Песков.

Пресс-секретарь также сообщил, что Путин преподнес в подарок китайскому лидеру смартфон российского производства Йотафон-2. В него специально была загружена символика как России, так и Китая и АТЭС, добавил Песков.