"Долгих лет жизни Асаду!": в Сирии питьевую воду раздали только сторонникам власти (видео)

13:48, 28 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Видеозапись опубликована на странице издания Middle East Eye в Facebook.

«Долгих лет жизни Башару Асаду» — такие слова должны произнести люди, чтобы получить бутылку с питьевой водой.

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На записи также видно, как представитель власти также спрашивает толпу: «Кто ваш президент?» Стоящий рядом мужчина в военной форме скандирует: «Мы отдадим жизнь за нашего президента Башара Асада».

В середине марта Асад посетил район Восточная Гута.

Видео: Middle East Eye

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Теги: #вода#Сирія#Асад