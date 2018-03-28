"Долгих лет жизни Асаду!": в Сирии питьевую воду раздали только сторонникам власти (видео)

В Гуте питьевую воду смогли получить только сторонники властей.

В сирийской Восточной Гуте, где с февраля ведутся военные действия, питьевую воду смогли получить только сторонники властей.

Видеозапись опубликована на странице издания Middle East Eye в Facebook.

«Долгих лет жизни Башару Асаду» — такие слова должны произнести люди, чтобы получить бутылку с питьевой водой.

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На записи также видно, как представитель власти также спрашивает толпу: «Кто ваш президент?» Стоящий рядом мужчина в военной форме скандирует: «Мы отдадим жизнь за нашего президента Башара Асада».

В середине марта Асад посетил район Восточная Гута.

Видео: Middle East Eye