Россияне не хотят видеть "ДНР" и "ЛНР" в составе РФ - опрос

22:57, 05 ноября 2014
Мир
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Россияне не хотят видеть так называемые "ДНР" и "ЛНР" в составе Российской Федерации.

REUTERS

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

В частности, принять ДНР и ЛНР в состав России согласны только 11% опрошенных.

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43% опрошенных предлагают России занять позицию невмешательства в отношении подконтрольных бандитам ДНР и ЛНР.

За признание ДНР и ЛНР выступают 23% респондентов.

Опрос проводился 18-19 октября.

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