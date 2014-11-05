Россияне не хотят видеть "ДНР" и "ЛНР" в составе РФ - опрос
22:57, 05 ноября 2014Мир
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Россияне не хотят видеть так называемые "ДНР" и "ЛНР" в составе Российской Федерации.
REUTERS
Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
В частности, принять ДНР и ЛНР в состав России согласны только 11% опрошенных.
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43% опрошенных предлагают России занять позицию невмешательства в отношении подконтрольных бандитам ДНР и ЛНР.
За признание ДНР и ЛНР выступают 23% респондентов.
Опрос проводился 18-19 октября.
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