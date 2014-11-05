Российский Генштаб назвал заявление боевика Захарченко "лживым вбросом"

Об этом говорится в ответе на запрос депутата Заксобрания Петербурга, обозревателя "Новой газеты" Бориса Вишневского, сообщает Новая газета.

Так 16 августа Захарченко заявил о передаче сепаратистам "30 танков, 12 бронемашин и 1200 единиц личного состава" из России.

Спикер Генштаба Картаполов заявил, что Минобороны "считает контрпродуктивным официально комментировать бездоказательные частные заявления".

"Выступление гражданина А.В. Захарченко, размещенное на сайте радиостанции "Эхо Москвы", очевидно сделано с целью оказания психологического давления на личный состав и командование вооруженных сил Украины и не имеет под собой никакой доказательной базы", - сказал он.

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Донецкая народная республика названа в ответе Генштаба "самопровозглашенной", а конфликт на востоке Украины — "внутриукраинским".

Отметим, что Вишневский отправлял запрос не в Минобороны и не в Генштаб, а в Следственный комитет России. И в запросе он просил не прокомментировать заявление, а провести проверку сведений о поставке на Украину военной техники из РФ, обучении наемников на территории РФ и их участии в вооруженном конфликте на территории Донецкой области.