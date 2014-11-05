В России решили публично уничтожить демонтирован памятник Джобсу

02:19, 05 ноября 2014
Мир
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Руководство российского холдинга "Западно-Европейский финансовый союз" хочет публично уничтожить памятник основателю американской компании Apple Стиву Джобсу, который ранее демонтировали в Санкт-Петербурге

Фото Стива Джобса

Об этом во вторник, 4 ноября, сообщил телеканал "Дождь".

Для принятия окончательного решения холдинг устроил открытое голосование в Интернете. Решение должны принять до 1 декабря 2014 года.

"ЗЕФС склоняется к акту публичного уничтожения этого символа нашей слепой и ложной веры в легенду о гениальности Стива Джобса, на пустом месте создавшего крупную мировую IT-компанию. Публичные и богохульные призывы к содомии со стороны Тима Кука стали последней каплей, переполнившей чашу нашего терпения", - заявили в холдинге.

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Памятник в виде большого айфона демонтировали после того, как действующий глава компании Apple Тим Кук признался, что он - гей. Еще одной из причин такого решения, как отметили в пресс-службе "Западно-Европейского финансового союза", стало утверждение экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена о том, что гаджеты компании Apple предоставляют спецслужбам США данные об их владельцах.

Также в ЗЕФС сообщили, что до 1 декабря холдинг планирует учредить «массовые вознаграждения» для российских граждан, которые публично откажутся от использования продукции компании Apple.

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