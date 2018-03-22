Отделался легким испугом: в США пилот выжил при жесткой посадке самолета на пляж (видео)

При посадке самолет перевернулся и еще несколько метров его протащило по земле.

67-летний мужчина решил приземлиться на берегу реки Колумбия, когда понял, что с самолетом есть проблемы. Посадка оказалась жесткой: только шасси коснулось земли, самолет перевернулся и еще несколько метров его протащило по земле, говорится в сюжете ТСН. Пилот отделался незначительными повреждениями. Кроме пилота в кабине самолета никого не было.

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