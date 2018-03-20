Неизвестный открыл стрельбу в школе в американском Мэриленде
15:06, 20 марта 2018Мир
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В настоящее время данные о погибших отсутствуют.
Иллюстрация / REUTERS
Неизвестный открыл стрельбу в государственной школе в городе Грейт-Миллз, штат Мэриленд.
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Об этом сообщает CNN в Twitter. Телеканал сообщает о большом количестве пострадавших. Есть ли погибшие, не уточняется.
Офис шерифа округа Сент-Мэри подтвердил в Twitter "инцидент" в школе Грейт-Миллс и попросил родителей не приводить детей на занятия. Других подробностей пока не сообщается.
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