Неизвестный открыл стрельбу в школе в американском Мэриленде

15:06, 20 марта 2018
Мир
366
Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеГубернатор Флориды разрешил учителям носить оружие в школах

Об этом сообщает CNN в Twitter. Телеканал сообщает о большом количестве пострадавших. Есть ли погибшие, не уточняется.

Офис шерифа округа Сент-Мэри подтвердил в Twitter "инцидент" в школе Грейт-Миллс и попросил родителей не приводить детей на занятия. Других подробностей пока не сообщается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#школа#стрельба