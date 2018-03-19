"Соскакивает с тормозов": астролог спрогнозировал, чего ждать от нового срока Путина

Западу придется договариваться с Путиным, иначе пострадает Украина и все близлежащие территории. Он может быть полностью неадекватен, говорит астролог.

Владимир Путин в очередной раз стал президентом Российской Федерации. Но самое важное для него сейчас — пережить 2018 год и суметь удержаться на троне, у власти.

Астролог Влад Росс прогнозирует, что для президента РФ это будет непросто, учитывая грядущее солнечное затмение 11 августа, передает "Главред".

Он отмечает, что точно таким же солнечным затмением был отмечен приход Путина к власти в 1999 году, когда он стал преемником Ельцина.

"Точь-в-точь, дата в дату. И вот, 11 августа 2018 года, спустя ровно 19 лет, повторяется ньютоновский цикл затмений. Считается, что этот период ознаменован кармическими, фатально неотвратимыми событиями для человека, который в затмение пришел к власти. То есть на этом же затмении он может уйти, потерять власть. Поэтому ситуация, которая будет складываться с августа по ноябрь 2018 года, будет критической для Путина", - считает астролог.

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По его словам, если Путин сможет каким-то образом преодолеть этот период, то, скорее всего, он сможет и дальше править. Но при этом, добавил Росс, агрессия президента РФ будет только увеличиваться.

Кроме того, гороскоп Путина говорит о том, что он может захватывать территории, даже может попытаться "дойти до Эльбы", как в свое время это сделал Сталин.

"И, если Запад с российским лидером не договорится (а Путин хочет, чтобы Запад с ним договаривался, и он всячески принуждает к этому мировое сообщество — мол, "вы не хотите садиться за стол переговоров со мной, вам же будет хуже"), Путин будет загнан, как крыса в угол. А в таком положении он станет абсолютно непредсказуем", - говорит Росс.

"К тому же, Путин болен ("секрет Полишинеля" — у него рак позвоночника). У него то ремиссия, то ухудшения. И в моменты, когда ремиссия сменяется острой болезнью, Путин соскакивает с тормозов", - добавил он.

"Путин №5" — это путь агрессора, путь человека, "слетевшего с катушек". Он может быть полностью неадекватен", - рассказал Росс.

Как сообщалось, действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы РФ, набирая 76,65% голосов после обработки 99% итоговых протоколов УИК.