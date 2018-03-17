Американцы готовятся к новым столкновениям с российскими наемниками в Сирии - генерал США

Генерал подтвердил, что при разгроме проасадовских сил 7 февраля погибло около 200-300 российских наемников.

Войска США, которые отразили руоссийских наемников, готовятся к новым атакам. Там опасаются, что после разгрома наемников ЧВК "Вагнер" могут последовать новые столкновения.

Об этом в интервью NBC рассказал руководитель по операциям возглавляемой США антиисламской государственной коалиции бригадный генерал Джонатан Брага.

«Эти артиллерийские снаряды могли приземлиться и убить американцев, и поэтому мы продолжаем готовить нашу оборону», - сказал Брага.

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Он рассказал, что американцы и их союзники укрепляют насыпи, чтобы подготовиться к потенциальным будущим конфронтациям.

Он также подтвердил, что 7 февраля во время атаки среди проасадовских сил находились российские наемники. Он также отметил, что, действительно, в нападении погибло от 200 до 300 наемников, нанятых российской контрактной фирмой, как и сообщали ранее СМИ. Эти цифры «близки к нашим оценкам», сказал он в первом публичном заявлении официального представителя США, что наемники из России приняли участие в шестичасовом противостоянии, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании «Вагнер». По данным СМИ, количество убитых наемников компании «Вагнер» превысило 200 человек.