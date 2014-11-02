В Афинах провели митинг против политики Брюсселя
03:28, 02 ноября 2014Мир
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В столице Греции снова горели флаги ЕС.
REUTERS
Многотысячный митинг против мер экономии устроили в Афинах профсоюзы. Демонстрация на площади возле парламента прошла мирно, пострадали только флаги ЕС, которые подожгли в знак несогласия с политикой Брюсселя, сообщает Euronews.
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Вскоре Греции придется сдать очередной экзамен МВФ для получения следующего транша помощи. Афины хотят досрочно отказаться от займов, хотя программа рассчитана до 2016 года.
Видео Euronews
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