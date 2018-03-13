Трамп продлил санкции против Ирана

Речь не идет о санкциях, снятых с Ирана в рамках соглашения по ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил санкции против Ирана, которые вводили главы Соединенных штатов в 1995, 2010 и 2012-2013 годах.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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Санкции против Ирана продлены на год, начиная с 15 марта 2018 года, когда заканчивается их срок применения.

Санкции США продлены в связи с "действиями и политикой правительства Ирана, которые включают разработку баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека".

При этом отмечается, что речь не идет о санкциях, снятых с Ирана в рамках соглашения по ядерной программе.

Напомним, 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, ранее одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.