Путин обвинил США в трате миллиардов долларов на "государственный переворот в Украине"

Президент РФ заявил, что не понимает, почему его страну наказывают санкциями.

Санкции против РФ были введены США необоснованно.

Об этом заявил в интервью одному из американских телеканалов президент России Владимир Путин, как сообщает пресс-служба Кремля.

Он отметил американской журналистке, что "не мы же записали вас во враги", а Соединенные Штаты ввели антироссийские санкции. На вопрос о том, знает ли он, почему они появились, Путин ответил: "Нет, я не знаю". И сразу же задал встречный вопрос про Украину.

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"Я могу тогда вам другой вопрос задать: а зачем вы способствовали государственному перевороту в Украине? Ну, зачем вы это сделали? Вы прямо, публично признали, что потратили на это миллиарды долларов. Публично же ваши официальные лица об этом сказали. Зачем поддерживать госпереворот, вооруженную борьбу на территории других стран? Зачем вы поставили ракетные системы про вдоль наших границ?", - сказал Путин.