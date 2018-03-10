Полиция установила более 200 свидетелей по делу бывшего офицера ГРУ Скрипаля

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные до сих пор не названным нервно-паралитическим веществом, по-прежнему находятся в больнице в критическом состоянии.

Следствие установило более 200 свидетелей и собрало более 240 улик по делу об отравлении в Лондоне бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об это сообщила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, передает Русская служба Би-Би-Си.

По ее словам, к расследованию привлечено более 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции.

Она также сообщила, что сам 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, отравленные до сих пор не названным нервно-паралитическим веществом, по-прежнему находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Полицейский Ник Бейли, оказывавший первую помощь отравленным и тоже попавший в результате в больницу, также продолжает оставаться под надзором врачей, но может говорить и общаться с семьей.

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Для помощи полиции в Солсбери откомандированы 180 военнослужащих, в том числе офицеры химзащиты Королевского танкового полка, 40 морских пехотинцев, недавно участвовавших в учениях по отражению токсической угрозы, 20 офицеров Королевских военно-воздушных сил и эксперты расположенного неподалеку Центра химической, биологической, радиологической и ядерной обороны.

Отравленные россияне были найдены без сознания в центре Лондона 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя ранее обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

Как сообщал УНИАН, вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован 66-летний гражданин РФ Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и женщине, примерно вдвое моложе его, стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Часть центра Солсбери была закрыта, специалисты в защитной одежде проводили работы по обеззараживанию улиц.

Позже глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что Лондон даст «решительный» ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.