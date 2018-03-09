Актер Ефремов прокомментировал обвинение в пьянстве и оскорблении зрителей

Ранее сообщалось, что актер театра «Современник» Михаил Ефремов сорвал спектакль «Не становись чужим» Самарского театра оперы и балета.

Российский актер Михаил Ефремов прокомментировал сообщения о том, что он вышел на сцену пьяным на спектакле в Самаре.

Об этом сообщает «Говорит Москва». «Якобы, вот и все. Якобы. Не догоняют», – сказал Ефремов.

Ранее сообщалось, что актер театра «Современник» Михаил Ефремов сорвал спектакль «Не становись чужим» Самарского театра оперы и балета.

«Сходила 7 марта на спектакль театра "Современник", гастролирующего в Самаре. Задержали на 35 минут, — написала женщина в Facebook. — Не извинились. Оказалось, ждали артиста Ефремова. Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно, — радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару».